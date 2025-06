Après les violences en marge du sacre du PSG, Darmanin pointe des condamnations "plus à la hauteur"

Le ministre de la Justice français, Gérald Darmanin, prononce un discours lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris, le 27 mai 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Suppression du sursis et instauration de peines minimales : après les violences en marge de la victoire du PSG en Ligue des champions, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a estimé mardi que les premières condamnations n'étaient "plus à la hauteur" et annoncé son ambition de changer la loi.

"A la suite des graves incidents d'ordre public et des désordres répétés de ce week-end, une partie des condamnations pour violences, notamment commises à l'encontre des forces de l'ordre et pour destructions de biens, ne sont plus à la hauteur de la violence que connaît notre pays", a écrit le ministre sur X.

Alors que la grande fête après la victoire du PSG face à l'Inter Milan (5-0) samedi soir à Munich a été assombrie par de nombreux incidents et dégradations à Paris et en régions, quatre personnes ont déjà été condamnées lundi soir dans la capitale à des peines de deux à huit mois d'emprisonnement avec sursis, assorties de 500 euros d'amende, selon le parquet de Paris.

D'autres comparutions immédiates devraient avoir lieu mardi.

"Il faut que les magistrats (...) puissent juger ces faits en disposant d'une échelle de peines ferme, simple et réellement adaptée à la délinquance d'aujourd'hui", a ajouté M. Darmanin.

"Comme je l'ai proposé publiquement, il faut faire évoluer radicalement la loi: supprimer les aménagements de peine obligatoires, supprimer le sursis et mettre en place par la loi une condamnation minimum systématique une fois la culpabilité reconnue", a-t-il détaillé. "Par exemple, trois mois de prison ferme (réellement exécutés) minimum pour toute agression envers un représentant de l'Etat ou encore amende très élevée pour toute destruction".

Le garde des Sceaux avait déjà évoqué ces pistes dans un courrier envoyé aux magistrats en mai, dans lequel il proposait notamment de "clarifier les peines", en les faisant passer de "plus de 200" à "quatre", sans toutefois donner de détails sur une éventuelle mise en oeuvre concrète de ces propositions.

- Peine "graduée" -

Cette prise de position matinale du ministre de la Justice a fait réagir dans les rangs politiques.

"Clairement les Français veulent des sanctions exemplaires et la fin des aménagements de peine contre les casseurs qui ont gâché la fête samedi. Seul espoir que ces violences, ces saccages, NE SE REPRODUIRONT PLUS à l'avenir", a écrit sur X la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse.

"La justice a vocation à regarder chaque dossier et non pas (à) gérer en fonction de l'émotion collective", a commenté de son côté sur TF1 le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure. "Il s'agit de faire en sorte que la justice soit juste et qu'elle cherche à comprendre les circonstances".

"S'il s'agit du retour des peines plancher, on sait que ça n'a pas fonctionné", commente auprès de l'AFP Aurélien Martini, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire).

Instaurées en 2007 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, les peines plancher ont été supprimées en 2014 par François Hollande. Les partis de droite et d'extrême droite appellent régulièrement à revenir à ce dispositif, qui selon plusieurs études s'est révélé inefficace.

"Il faut afficher clairement les objectifs: si c'est de mettre plus de monde en prison, matériellement ça n'est pas possible", observe M. Martini, évoquant le problème endémique de la surpopulation carcérale.

Au 1er mai, la France comptait en effet 83.681 personnes incarcérées, un chiffre inégalé, pour seulement 62.570 places opérationnelles.

Même avis du côté du Syndicat de la magistrature (SM, classé à gauche), pour qui "la justice a, avant toute chose, besoin de remèdes crédibles à la surpopulation carcérale et de moyens supplémentaires pour remplir sa mission de prévention de la récidive par la réinsertion".

"Une peine est efficace si elle est graduée et adaptée", souligne de son côté Céline Bertetto, présidente de l'Association nationale des juges de l'application des peines, rappelant que les magistrats doivent individualiser les peines en tenant compte des faits, de la personnalité des auteurs et de leurs antécédents.