Après le rebond boursier, cinq actions à acheter et sept à vendre

Après une semaine réduite par le week-end de Pâques, l'indice parisien a repris des couleurs retrouvant même, ce mardi, un niveau plus vu depuis le 11 mars dernier. Dans ce contexte, la rédaction du Revenu livre ses conseils sur 18 actions. Nous en recommandons 5 à l'achat et 7 à la vente.

Découvrez ci-dessous tous les conseils boursiers de la rédaction du Revenu de la semaine dernière. Les actualités les plus marquantes (Amoéba, Veolia, Verallia, Arkema...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes. En cette période compliquée à tous points de vue, nous recommandons cinq actions à l'achat, sept à la vente et six sont à conserver.

Nos conseils sur 18 actions Agripower

Au premier semestre de l'exercice qui s'achèvera en juin prochain, le résultat net d'Agripower s'est élevé à 0,31 million d'euros, pour un chiffre d'affaires de 5,2 millions. Le carnet de commandes atteint 31,5 millions d'euros pour des projets à réaliser d'ici 2022. Cependant, la crise du Covid-19 devrait retarder les chantiers. Il est trop tôt pour passer à l'achat. Vendez

Amoéba

Le spécialiste du traitement de l'eau représente encore un investissement trop risqué. Vendez

Arkema

Stratégie rassurante... hors Covid-19. Conservez

Aubay

Le titre n'a pas bénéficié de la publication de comptes annuels de qualité, ni de la proposition d'un dividende de 0,60 euro maintenu grâce à un bilan solide. Comme tout le secteur, Aubay est touché de plein fouet par les effets du confinement sur son activité. Sa valorisation