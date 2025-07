Après la signature d’un accord financier allant jusqu’à 37,5 millions d’euros avec la BEI, Median Technologies lance une augmentation de capital de 22,0 millions d’euros pour soutenir la commercialisation d’eyonis® LCS aux Etats-Unis et financer l’extension de sa suite de logiciels dispositifs médicaux eyonis® pour le diagnostic précoce des cancers par l’image

• Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'ABSA par voie d’offre au public et avec délai de priorité de 5 jours de bourse, à titre irréductible et réductible pour un montant estimé de 22,0 millions d’euros

• Prix de souscription : 1,66 euros par ABSA

• Délai de priorité et période de souscription de l’offre au public à compter du 23 juillet jusqu’au 29 juillet 2025 - 17h00 min, heure de Paris

• Engagements fermes de souscription reçus d’environ 17,2 millions, soit 78,0 % du montant de l’offre

• Le produit net de l’augmentation de capital sera affecté à la commercialisation d’eyonis® LCS aux Etats Unis et au financement de l’extension de la suite de logiciels dispositifs médicaux eyonis® pour le diagnostic précoce des cancers par imagerie