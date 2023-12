Après la grève surprise dans le tunnel sous la Manche, Eurostar ajoute des trains

Un train de voyageurs Eurostar quitte le tunnel sous la Manche, à Coquelles (nord de la France) - juillet 2019 ( AFP / DENIS CHARLET )

Après une grève surprise qui a paralysé le tunnel sous la Manche jeudi après-midi, le trafic des trains est revenu à la normale vendredi, avec des trains supplémentaires pour les voyageurs restés sur le carreau.

La circulation des trains Eurostar au départ de Londres, Paris et Bruxelles "est aujourd’hui (vendredi) revenue à la normale", a indiqué la compagnie, filiale de la SNCF, vendredi midi dans un message à l'AFP.

Huit trains ont été ajoutés entre vendredi et dimanche et plus de 10.000 sièges supplémentaires sont disponibles pour les trois prochains jours, selon la compagnie.

Jeudi après-midi, le tunnel sous la Manche a été fermé à cause d'une grève surprise du personnel français d'Eurotunnel, la société qui l'exploite. Il a pu rouvrir jeudi dans la soirée, les syndicats faisant valoir des discussions "porteuses de résultats" avec leur direction.

La direction de Getlink, maison mère d'Eurotunnel, avait indiqué dans l'après-midi que les organisations syndicales réclamaient un triplement de la prime de 1.000 euros qui leur avait été promise.

Entretemps, tous les trains entre Paris et Bruxelles d'un côté et Londres de l'autre, avaient été annulés en début d'après-midi, provoquant la panique parmi des milliers de voyageurs sur le départ.

Certains ont misé sur des bus, selon l'opérateur BlaBlaCar, dont trois autocars ont emprunté des ferries jeudi plutôt que de passer par le tunnel. "Tous nos bus étaient immédiatement complets une heure après l'annonce" de la grève, a indiqué l'opérateur à l'AFP.

Marcus Haywood-Alexander, 29 ans, devait rentrer jeudi à Sheffield (Angleterre) pour passer les fêtes en famille. Il était en route pour la gare du Nord jeudi quand son train a été annulé, et s'est rabattu vendredi matin sur un bus à la gare routière de Paris-Bercy.

"Il n'y avait pas d'autre train avant samedi, donc j'ai directement cherché s'il y avait des bus et j'ai réussi à trouver un billet pour aujourd'hui à 72 livres" (83 euros), a dit à l'AFP le chercheur en mécanique, qui vit à Zurich.

L'annulation de son train l'a toutefois contraint à passer une nuit à l'hôtel, pour 150 euros, et espère obtenir un remboursement.

Les voyageurs avaient encore moins de chances du côté des aéroports: Air France a indiqué qu'à cette période de l'année tous les vols vers Londres étaient déjà complets ou quasi complets.