Après la fermeture de son fonds spéculatif, l'investisseur de "Big Short" Burry s'attaque au boom de l'IA avec un nouveau blog

Burry affirme qu'il n'est pas "à la retraite" et que le blog retient toute son attention

Avertit que les dépenses en matière d'IA pourraient exploser au cours des trois prochaines années

Compare Nvidia à Cisco à l'époque des dot-com

Michael Burry, l'investisseur de "The Big Short", sceptique à l'égard de l'essor actuel de l'IA, s'en est pris à Nvidia en lançant une lettre d'information payante sur Substack, axée sur les marchés financiers, quelques jours après avoir fermé son fonds spéculatif.

Burry, qui s'est fait connaître en pariant contre le marché immobilier américain avant la crise financière de 2008, est très écouté pour ses commentaires sur les marchés et l'économie. Ses paris sont depuis longtemps disséqués par les traders à la recherche d'indices sur les bulles imminentes et les signes d'effervescence sur les marchés.

"Je ne suis pas à la retraite", a écrit Burry sur Substack, ajoutant que le blog intitulé Cassandra Unchained bénéficiait de sa "pleine attention".

La lettre d'information compte actuellement plus de 21 000 abonnés et coûte 39 dollars par mois. Il a laissé entendre qu'il publierait généralement un ou plusieurs articles chaque semaine.

Dans son billet intitulé "Fondations: My 1999 (and part of 2000)", Burry évoque ses premiers centres d'intérêt et explique comment il a commencé à faire du trading.

Il compare le récent boom de l'IA à l'ère des dot-com des années 1990 dans un autre article intitulé "The Cardinal Sign of a Bubble: Supply-Side Gluttony." L'investisseur a déclaré qu'il continuerait à écrire sur ses découvertes dans les prochains billets.

"Les cinq cavaliers du boom actuel de l'IA - Microsoft, Google, Meta, Amazon et Oracle - sont rejoints par plusieurs startups adolescentes, promettant près de 3 000 milliards de dollars de dépenses dans l'infrastructure de l'IA au cours des trois prochaines années. Les investisseurs adorent cela", a-t-il écrit.

"Et une fois de plus, il y a un Cisco au centre de tout cela, avec les pioches et les pelles pour tous et la vision expansive qui va avec. Son nom est Nvidia."

Burry a récemment intensifié ses critiques à l'égard des poids lourds de la technologie, notamment Nvidia NVDA.O et Palantir Technologies PLTR.N . Il a remis en question le boom de l'infrastructure en nuage et a accusé les principaux fournisseurs d'utiliser une comptabilité agressive pour gonfler les bénéfices de leurs investissements massifs en matériel.

Au début du mois, Burry a fermé Scion Asset Management et a restitué le capital aux investisseurs.

Il a déclaré que la gestion professionnelle de l'argent s'accompagnait de contraintes réglementaires et de conformité qui "muselaient effectivement" sa capacité à communiquer, ce qui a conduit à des malentendus autour de ses déclarations à la SEC, lesquels ont déclenché des turbulences sur le marché et des débats houleux qu'il n'avait jamais voulus.

Burry n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La position à découvert de Burry sur les titres hypothécaires à risque pendant le krach immobilier a été relatée dans le livre de Michael Lewis "The Big Short" et dans l'adaptation cinématographique qui en a été faite.