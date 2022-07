Après cette historique baisse des marchés, les gérants de fonds conservent une certaine prudence

Actions et obligations : le pire semestre depuis 40 ans

Cela ne vous aura pas échappé : Les marchés ont fortement baissé ces dernières semaines !

Conflit russo-ukrainien, inflation, hausse du ton des banquiers centraux et maintenant craintes de récession… les mauvaises nouvelles ont été légion et les marchés actions n'y ont pas résisté.

Le 1er semestre 2022 figure parmi l'une des pires performances depuis la crise de 2008, avec les principales places boursières occidentales corrigeant toutes de près de -20%. Si on couple cela avec le krach obligataire, la performance actions / obligations combinée est la pire depuis 40 ans. N'oublions pas en effet qu'en 2008 les taux ont fortement baissé. Et donc les obligations souveraines montaient lorsque le marché actions s'effondrait.

Dans un tel contexte, l'Europe chute de -8.7% en juin. Son voisin américain fait légèrement mieux mais abandonne tout de même -6%. A la peine depuis des mois, ce sont les émergents qui s'en sortent le mieux (-4.2%), entraînés par la vigueur de l'économie chinoise qui bénéficie à la fois d'assouplissements réglementaires, monétaires et surtout sanitaires.

Dès lors, comment ont réagi les gérants diversifiés ?

Dans l'ensemble, les gérants ont plutôt procédé à une baisse des expositions.

Ainsi, Tailor Allocation Défensive a vu son exposition actions passer de 22% à 17%. La gestion continue d'alléger l'exposition aux actions malgré la baisse des marchés, et ce à cause d'un ralentissement économique très fort attendu et d'une révision significative des bénéfices sur 2023. La poche obligations n'est pas davantage renforcée. La gestion attend un signal clair de retournement de l'inflation.

Sur Sycomore Next Generation le taux d'exposition actions qui avait été réduit à 24% sur mai a été une nouvelle fois baissé à 21 % sur juin. Idem pour M&G (Lux) Dynamic Allocation qui passe de 43% à 40% d'actions ou encore sur Oddo BHF Polaris Moderate ou Flexible qui baissent leurs expositions actions de quelques points de pourcentage.

Baisse également sur Carmignac Patrimoine qui reste sur des niveaux historiquement bas à 10% d'actions et sur des secteurs défensifs comme la consommation de base et la santé. La gestion est toujours très attentive à la persistance de l'inflation et à la baisse prévisible de la croissance qui vont peser sur les marges des entreprises

Un des mouvements les plus forts de réduction a été fait sur Invest Latitude Equilibre qui passe de 51% à 40% et même 34% début juillet. A noter également une réduction des obligations et des matières premières sur le fonds.

Sur les long/short, nous assistons également à une réduction d'exposition. Ainsi sur Sycomore Long/short Opportunities, l'exposition nette actions a été réduite passant de 66% sur le mois de mai à 55% à fin juin. Mouvement de moindre ampleur sur Eleva Absolute Return Europe qui passe de 22% à 20% d'exposition nette

Certains fonds ont renforcé la partie obligataire comme OFI RS MultiTrack qui augmente légèrement la sensibilité car les craintes de récession vont peser sur les taux selon le gérant. Mouvement similaire sur Sanso Convictions ESG qui a augmenté ses positions sur les obligations d'entreprises à haut rendement.

Enfin, statu quo sur R-Co Valor au niveau de l'exposition actions, toujours à 83%. Mais le gérant continue de prendre ses profits sur les minières.