Apptronik lance une plateforme de formation à la robotique et dévoile le robot humanoïde Apollo 2

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Akash Sriram

Apptronik, une start-up soutenue par Google, a dévoilé mardi un nouveau centre de formation pour robots, pariant que la collecte à grande échelle de données issues du monde réel accélérera la commercialisation des robots humanoïdes.

La start-up basée à Austin a déclaré que ce centre, développé en collaboration avec Google DeepMind GOOGL.O , est conçu pour faire passer les robots du stade des projets pilotes à celui des déploiements en production.

* Le « Robot Park », un site de près de 90 000 pieds carrés situé à Austin, abrite des flottes de robots humanoïdes effectuant des tâches de logistique, de fabrication et de vente au détail afin de générer des données d’entraînement pour les modèles d’IA.

* L’entreprise a également présenté Apollo 2, son dernier robot humanoïde, disponible en versions bipède et sur roues, qui fonctionne depuis plus d’un an en tant que plateforme de collecte de données de l’entreprise.

* Robot Park fournit des données à Gemini Robotics, le modèle d’IA robotique de Google, dans le cadre du partenariat de recherche entre Apptronik et Google DeepMind.

* “Nous avons une usine qui produit des robots, nous avons également une usine qui produit des données”, a déclaré le directeur général Jeff Cardenas, décrivant Robot Park comme le moteur permettant de développer des modèles d’IA prêts pour la production.

* Jeff Cardenas a indiqué qu’Apptronik avait construit des “centaines” de robots Apollo 2, mais a refusé de dévoiler le nombre d’unités déployées.

* “Nous allons poursuivre les essais pilotes tout au long de cette année, puis nous commencerons à voir apparaître de véritables versions de série… à partir de 2027”, a déclaré Jeff Cardenas.

* Apptronik a levé 520 millions de dollars lors d’un tour de table annoncé en février , qui a valorisé l’entreprise à environ 5 milliards de dollars.