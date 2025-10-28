Approbation du Koselugo d'AstraZeneca dans l'UE pour la neurofibromatose
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 10:31
Le groupe biopharmaceutique indique que le feu vert de Bruxelles fait suite à un avis favorable du CHMP, qui était lui-même basé sur l'obtention de résultats positifs dans le cadre d'une étude clinique de phase III.
La neurofibromatose de type 1, qui se manifeste par l'apparition sur la peau de tâches ressemblant à du café, est une maladie génétique progressive généralement diagnostiqué dans l'enfance mais qui évolue généralement à l'âgé adulte, avec des manifestations possibles au niveau de tous les organes.
Près de 50% des individus touchés par la pathologie sont susceptibles de développer des tumeurs bénignes pouvant affecter le cerveau, la colonne vertébrale ou le système nerveux.
Valeurs associées
|12 581,000 GBX
|LSE
|+0,28%
