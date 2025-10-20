 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 170,85
-0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Approbation dans la néphrite lupique aux Etats-Unis pour Roche
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 09:27

Roche annonce que la FDA a approuvé Gazyva/Gazyvaro pour le traitement d'adultes atteints de néphrite lupique active recevant un traitement standard, ainsi qu'un temps de perfusion plus court de 90 minutes après la première perfusion, pour les patients éligibles.

Après quatre doses initiales au cours de la première année, Gazyva/Gazyvaro peut être administré deux fois par an, offrant une option de traitement efficace et potentiellement plus pratique que les thérapies ciblées traditionnelles.

Cette approbation par l'autorité sanitaire américaine se fonde sur la supériorité de Gazyva/Gazyvaro par rapport au traitement standard seul, démontrée par les données de phase II NOBILITY et de phase III REGENCY.

'Gazyva/Gazyvaro est le seul anticorps monoclonal anti-CD20 à avoir démontré un bénéfice complet de la réponse rénale dans la néphrite lupique dans une étude randomisée de phase III', met en avant le groupe de santé suisse.

'La néphrite lupique touche plus de 1,7 million de personnes dans le monde, principalement des femmes de couleur et en âge de procréer, avec jusqu'à un tiers des patients progressant vers une insuffisance rénale terminale', précise-t-il en outre.

Valeurs associées

ROCHE HLDG DR
279,900 CHF Swiss EBS Stocks -1,34%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 20.10.2025 11:34 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,43% pour le Nasdaq. * AMAZON AMZN.O

  • STEF : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    STEF : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • X-FAB : La tendance baissière peut reprendre
    X-FAB : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • WAVESTONE : Retour possible sur les supports
    WAVESTONE : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:21 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank