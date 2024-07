Apport à Kenerzeo de l’intégralité de la participation de Kenercy et acquisition de la participation de Danske Bank Asset Management au capital de Groupe Berkem en vue d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée

Blanquefort (France), le 31 juillet 2024 à 18h00 - Groupe Berkem (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM) (le « Groupe »), acteur de référence de la chimie du végétal, annonce, à la suite de sa communication en date du 18 juillet 2024 :



- La réalisation définitive de l’apport en nature par Kenercy , de 100% des actions Groupe Berkem qu’elle détient, à Kenerzeo ;



- La réalisation, conformément aux promesses réciproques d’acquisition et de cession signées le

17 juillet 2024, de la cession en numéraire par Danske Bank Asset Management hors marché de 1 322 931 actions Groupe Berkem, soit 7,46% du capital de Groupe Berkem, au prix de 3,10 € par action, au profit de Kenerzeo. Le règlement-livraison des titres cédés en numéraire interviendra le 2 août 2024 au plus tard ;



- L'émission par Kenerzeo des premières tranches d'OCA souscrites par les fonds gérés par Eurazeo à hauteur d'un montant initial de 10,5 millions d'euros et l'entrée en vigueur d’un pacte d'associés et de titulaires de titres entre Kenercy et Eurazeo.



Au 2 août 2024, Kenerzeo détiendra ainsi 75,38% du capital de Groupe Berkem.