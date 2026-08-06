AppLovin s'effondre après avoir manqué ses prévisions de chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action AppLovin APP.O recule de 15,7% à 352,73 dollars en pré-ouverture

** Le chiffre d'affaires de la plateforme marketing au deuxième trimestre, s'élevant à 1,924 milliard de dollars, est inférieur à l'estimation moyenne des analystes , qui s'élevait à 1,935 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre sont globalement conformes aux estimations

** Au moins quatre sociétés de courtage ont revu à la baisse leur objectif de cours sur le titre, Piper Sandler ayant notamment abaissé sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

** Le titre se négocie actuellement à 21 fois les bénéfices attendus, contre un PER prévisionnel moyen de 45 au cours des cinq dernières années, selon les données compilées par LSEG, ce qui suggère qu'il pourrait être sous-évalué

** Le cours-cible médian des analystes pour APP s'élève à 640 dollars et la note moyenne des 32 analystes est « acheter »

** Depuis le début de l'année, le titre a chuté d'environ 38%, alors que l'indice Nasdaq .IXIC a progressé de 13,4%