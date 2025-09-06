AppLovin, Robinhood, Emcor : l'annonce de l'inclusion dans le S&P 500 fait réagir

5 septembre - ** Les actions d'AppLovin APP.O , Robinhood Markets HOOD.O et Emcor Group EME.N bondissent après que S&P Dow Jones Indices ait annoncé leur prochaine inclusion dans l'indice de référence S&P 500, effective avant l'ouverture du marché le 22 septembre

** Applovin augmente de 7,5 % à 528 $, HOOD bondit de près de 7 % à 109 $ et Emcor progresse d'environ 3 % à 642 $, dans les échanges après les heures de bourse

** AppLovin, Robinhood et Emcor remplaceront respectivement MarketAxess MKTX.O , Caesars Entertainment CZR.O et Enphase Energy ENPH.O dans l'indice

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions d'APP ont augmenté de 51,4 %, celles de HOOD de 171,4 % et celles d'EME de 37,8 %, depuis le début de l'année