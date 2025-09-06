 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 018,75
+1,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AppLovin, Robinhood, Emcor : l'annonce de l'inclusion dans le S&P 500 fait réagir
information fournie par Reuters 06/09/2025 à 00:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Les actions d'AppLovin APP.O , Robinhood Markets HOOD.O et Emcor Group EME.N bondissent après que S&P Dow Jones Indices ait annoncé leur prochaine inclusion dans l'indice de référence S&P 500, effective avant l'ouverture du marché le 22 septembre

** Applovin augmente de 7,5 % à 528 $, HOOD bondit de près de 7 % à 109 $ et Emcor progresse d'environ 3 % à 642 $, dans les échanges après les heures de bourse

** AppLovin, Robinhood et Emcor remplaceront respectivement MarketAxess MKTX.O , Caesars Entertainment CZR.O et Enphase Energy ENPH.O dans l'indice

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions d'APP ont augmenté de 51,4 %, celles de HOOD de 171,4 % et celles d'EME de 37,8 %, depuis le début de l'année

Valeurs associées

APPLOVIN RG-A
490,2400 USD NASDAQ -1,95%
CAESR ENTMT
26,3400 USD NASDAQ +2,29%
EMCOR GROUP
624,560 USD NYSE -2,48%
ENPHASE ENERGY
39,6500 USD NASDAQ +8,57%
MARKETAXESS HOLD
187,5000 USD NASDAQ +4,09%
ROBINHOOD MARKETS
101,2500 USD NASDAQ -1,61%
S&P 500 INDEX
6 481,50 Pts CBOE -0,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank