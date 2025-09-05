AppLovin, Robinhood, Emcor en passe de rejoindre le S&P 500

AppLovin APP.O , Robinhood Markets

HOOD.O et Emcor Group EME.N rejoindront l'indice de référence S&P 500 .SPX avant l'ouverture du marché le 22 septembre, a indiqué vendredi S&P Dow Jones Indices.

Les actions de Robinhood ont augmenté de 7,3 % dans les échanges prolongés. AppLovin a grimpé de 7 %, tandis qu'Emcor a gagné 2,2 %.

L'inclusion dans le S&P 500 stimule généralement le cours des actions d'une entreprise, car les fonds passifs et les fonds négociés en bourse qui suivent l'indice de référence sont obligés d'acheter des actions, ce qui crée une poussée de la demande.

Les analystes y voient également un signe de stabilité financière et de crédibilité du marché, ce qui suscite l'intérêt des investisseurs institutionnels.

AppLovin, Robinhood et Emcor remplaceront respectivement MarketAxess MKTX.O , Caesars Entertainment CZR.O et Enphase Energy ENPH.O dans l'indice.