AppLovin, Robinhood, Emcor en passe de rejoindre le S&P 500

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
AppLovin APP.O , Robinhood Markets
HOOD.O et Emcor Group EME.N rejoindront l'indice de référence S&P 500 .SPX avant l'ouverture du marché le 22 septembre, a indiqué S&P Dow Jones Indices vendredi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer