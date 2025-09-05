information fournie par Reuters • 05/09/2025 à 23:33

AppLovin, Robinhood, Emcor en passe de rejoindre le S&P 500

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AppLovin APP.O , Robinhood Markets

HOOD.O et Emcor Group EME.N rejoindront l'indice de référence S&P 500 .SPX avant l'ouverture du marché le 22 septembre, a indiqué S&P Dow Jones Indices vendredi.