AppLovin, Robinhood, Emcor en passe de rejoindre le S&P 500
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 23:33

AppLovin APP.O , Robinhood Markets

HOOD.O et Emcor Group EME.N rejoindront l'indice de référence S&P 500 .SPX avant l'ouverture du marché le 22 septembre, a indiqué S&P Dow Jones Indices vendredi.

Valeurs associées

APPLOVIN RG-A
490,2400 USD NASDAQ -1,95%
EMCOR GROUP
624,560 USD NYSE -2,48%
ROBINHOOD MARKETS
101,2500 USD NASDAQ -1,61%
S&P 500 INDEX
6 481,50 Pts CBOE -0,32%
