AppLovin recule malgré des résultats supérieurs aux attentes
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 23:04
Cette publication confirme la puissance du modèle d'AppLovin, devenu un pure player de la publicité en ligne après la cession de son activité historique d'applications et de jeux mobiles en juin 2025. Son moteur publicitaire Axon, fondé sur l'intelligence artificielle, représente désormais la grande majorité de ses revenus et continue de porter une forte génération de cash-flow, avec environ 1,29 MdUSD de flux de trésorerie disponible sur le trimestre, en hausse de 55% sur un an.
Le marché semble toutefois retenir davantage les zones d'incertitude que la solidité des résultats. La croissance du chiffre d'affaires ralentit très légèrement par rapport aux 66% enregistrés au quatrième trimestre, alors que les marges approchent déjà des niveaux très élevés, laissant moins de place à une nouvelle expansion. Le titre a déjà perdu environ 30% depuis le début de l'année, pénalisé par le sell-off généralisé sur les éditeurs de logiciels, mais aussi par une enquête de la SEC sur ses pratiques de collecte de données liées à l'IA et par les attaques répétées de vendeurs à découvert, dont Fuzzy Panda et Culper Research.
AppLovin prévoit désormais 1,93 MdUSD de revenus au deuxième trimestre au point médian. Les investisseurs surveilleront aussi ses ambitions dans les réseaux sociaux, un projet encore embryonnaire pour lequel aucune date de lancement n'a été fixée.
Valeurs associées
|468,8300 USD
|NASDAQ
|-1,94%
A lire aussi
-
Beyond Meat prévoit un chiffre d'affaires modeste au deuxième trimestre en raison d'une faible demande
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Mercredi, Beyond Meat BYND.O a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le trimestre ... Lire la suite
-
Un an après, le PSG va vivre une deuxième finale de Ligue des champions, ayant réussi l'exploit d'éliminer le Bayern Munich mercredi à l'Allianz Arena (1-1 après le 5-4 de l'aller) grâce à sa force collective et au bout d'un combat éreintant. Un an après avoir ... Lire la suite
-
« JPMorgan a tenté de régler les plaintes pour agression sexuelle avant le procès », a déclaré un porte-parole
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de l'avocat du plaignant aux paragraphes 7 et 8) JPMorgan Chase ... Lire la suite
-
Les marchés mondiaux ont été dominés mercredi par les espoirs d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran, une perspective qui a dopé les Bourses, et fait dégringoler les prix du pétrole. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a perdu 7,83% à 101,27 dollars. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer