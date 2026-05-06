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AppLovin recule malgré des résultats supérieurs aux attentes
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 23:04

AppLovin a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, sans parvenir à inverser la pression sur son titre, qui recule d'environ 2% dans les échanges post-clôture. Le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de 1,84 MdUSD au premier trimestre, en hausse de 59% sur un an et de 11% en séquentiel, contre un consensus proche de 1,77 MdUSD. Le bénéfice dilué par action a atteint 3,56 USD, au-dessus des 3,444 USD attendus, tandis que l'EBITDA ajusté a progressé à 1,56 MdUSD, soit une marge de 85%, confirmant la rentabilité très élevée de son moteur publicitaire.

Cette publication confirme la puissance du modèle d'AppLovin, devenu un pure player de la publicité en ligne après la cession de son activité historique d'applications et de jeux mobiles en juin 2025. Son moteur publicitaire Axon, fondé sur l'intelligence artificielle, représente désormais la grande majorité de ses revenus et continue de porter une forte génération de cash-flow, avec environ 1,29 MdUSD de flux de trésorerie disponible sur le trimestre, en hausse de 55% sur un an.

Le marché semble toutefois retenir davantage les zones d'incertitude que la solidité des résultats. La croissance du chiffre d'affaires ralentit très légèrement par rapport aux 66% enregistrés au quatrième trimestre, alors que les marges approchent déjà des niveaux très élevés, laissant moins de place à une nouvelle expansion. Le titre a déjà perdu environ 30% depuis le début de l'année, pénalisé par le sell-off généralisé sur les éditeurs de logiciels, mais aussi par une enquête de la SEC sur ses pratiques de collecte de données liées à l'IA et par les attaques répétées de vendeurs à découvert, dont Fuzzy Panda et Culper Research.

AppLovin prévoit désormais 1,93 MdUSD de revenus au deuxième trimestre au point médian. Les investisseurs surveilleront aussi ses ambitions dans les réseaux sociaux, un projet encore embryonnaire pour lequel aucune date de lancement n'a été fixée.

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APPLOVIN RG-A
468,8300 USD NASDAQ -1,94%
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