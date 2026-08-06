AppLovin n'atteint pas ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel ; son action recule de 17 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de marketing AppLovin APP.O n'a pas atteint mercredi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, ce qui souligne la pression exercée par la persistance de l'incertitude économique sur les budgets publicitaires.

Voici quelques détails:

* L'action d'AppLovin, dont le moteur publicitaire basé sur l'IA propose aux utilisateurs des publicités pertinentes, a chuté de 17,4 % en séance prolongée.

* Le chiffre d'affaires trimestriel de la société, s'élevant à 1,924 milliard de dollars, n'a pas atteint l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 1,935 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Ses prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, comprises entre 2,06 et 2,09 milliards de dollars, étaient globalement conformes aux estimations de 2,07 milliards de dollars.

* La plateforme AXON d'AppLovin aide les développeurs d'applications mobiles, en particulier dans le secteur des jeux vidéo, à diffuser des publicités ciblées.