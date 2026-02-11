AppLovin manque ses prévisions de recettes trimestrielles en raison de la concurrence publicitaire

La plateforme de marketing AppLovin

APP.O n'a pas atteint les estimations du marché pour le chiffre d'affaires du quatrième trimestre mercredi, indiquant une demande tiède pour ses services de publicité dans un contexte de concurrence accrue et d'environnement macroéconomique incertain.

Des entreprises allant des Big Tech aux plateformes publicitaires émergentes se sont battues les unes contre les autres pour obtenir des dollars publicitaires précieux, créant ainsi un paysage de plus en plus concurrentiel qui met à l'épreuve des fournisseurs tels qu'AppLovin.

Les actions de la société ont chuté de près de 3 % dans les échanges prolongés, après que la société ait annoncé des ventes de 1,66 milliard de dollars pour le trimestre de décembre, manquant l'estimation moyenne des analystes de 1,70 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le géant des médias sociaux Meta Platforms META.O , qui mise fortement sur le trafic iOS d'Apple, serait un véritable défi, car une densité accrue dans les enchères publicitaires pourrait augmenter le prix des publicités et comprimer les marges nettes, ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note avant la publication des résultats.

Un environnement de dépenses prudent a également émergé des conditions macroéconomiques incertaines, les entreprises de tous les secteurs retenant les dépenses importantes, car elles donnent la priorité aux dépenses d'intégration de l'intelligence artificielle et aux applications critiques.

Le bénéfice net d'AppLovin au quatrième trimestre a augmenté de 84 % pour atteindre 1,10 milliard de dollars.

Néanmoins, la société prévoit un chiffre d'affaires de 1,75 à 1,78 milliard de dollars au premier trimestre, supérieur aux estimations de 1,67 milliard de dollars.