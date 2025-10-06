AppLovin fait l'objet d'une enquête de la SEC américaine sur ses pratiques en matière de collecte de données, selon Bloomberg News

La Commission américaine des opérations de bourse (SEC) a enquêté sur les pratiques de collecte de données de la plateforme marketing AppLovin APP.O , a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions de la société ont chuté de près de 16 % après la publication de l'article.