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AppLovin en hausse alors que les analystes revoient leurs objectifs de cours à la hausse après la publication de résultats solides
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 20:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action AppLovin APP.O progresse de 6% à 496,24 $ après que les analystes ont relevé leurs objectifs de cours suite à des résultats supérieurs aux attentes

** APP est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis la mi-avril et son cours de clôture le plus élevé depuis début mars

** La société a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 24,2% par rapport à l'année dernière, à 1,84 milliard de dollars; les analystes s'attendaient à 1,77 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Son BPA ajusté s'est établi à 3,56 $, dépassant les estimations des analystes de 3,40 $ ** Les performances d'APP sont en partie portées par son moteur publicitaire alimenté par l'IA, AXON, qui associe les utilisateurs à des publicités pertinentes, augmentant ainsi les rendements pour ses annonceurs et la monétisation pour les éditeurs d'applications

** Plusieurs analystes, notamment ceux de JPMorgan et d'UBS, ont relevé leurs objectifs de cours pour APP ** 32 analystes couvrent APP, lui attribuant une note moyenne de "acheter" et un objectif de cours médian de 665 $ - ** APP affiche une baisse de 26,1% depuis le début de l'année, contre une hausse de 10,9% pour l'indice composite NASDAQ

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/05/2026 à 20:08:34.

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