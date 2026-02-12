AppLovin dépasse les estimations de chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de marketing AppLovin

APP.O a battu les estimations du marché pour le chiffre d'affaires du quatrième trimestre mercredi, stimulée par une forte demande pour ses services de publicité et ses outils alimentés par l'intelligence artificielle.

Cependant, ses actions ont chuté de près de 6 % dans les échanges prolongés sur fond d'indications d'une concurrence accrue et d'un environnement macroéconomique incertain.

Des entreprises allant des Big Tech aux plateformes publicitaires émergentes se sont battues les unes contre les autres pour obtenir des dollars publicitaires très prisés, créant un paysage de plus en plus concurrentiel, qui met au défi des fournisseurs tels qu'AppLovin.

La société a annoncé des ventes de 1,66 milliard de dollars pour le trimestre de décembre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,60 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le géant des médias sociaux Meta Platforms META.O , qui mise fortement sur le trafic iOS d'Apple, serait un véritable défi, car une densité accrue dans les enchères publicitaires pourrait augmenter le prix des publicités et comprimer les marges nettes, ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note avant la publication des résultats.

Un environnement de dépenses prudent a également émergé des conditions macroéconomiques incertaines, avec des entreprises dans tous les secteurs qui retiennent les dépenses importantes, car elles donnent la priorité aux dépenses d'intégration de l'intelligence artificielle et aux applications critiques.

Le bénéfice net d'AppLovin au quatrième trimestre a augmenté de 84 % pour atteindre 1,10 milliard de dollars.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 1,75 à 1,78 milliard de dollars pour le premier trimestre, ce qui est supérieur aux estimations de 1,70 milliard de dollars.