Applied Optoelectronics plonge après le nouveau rapport Citrini

12 mars - ** Applied Optoelectronics AAOI.O dégringole de 14,3 % à 108,90 $, en passe de connaître sa plus forte baisse quotidienne depuis le 10 octobre, suite au rapport de Citrini Research sur les valeurs photoniques

** Les actions du fournisseur de produits de réseaux à fibre optique ont grimpé au cours des trois dernières séances pour atteindre un record de clôture de 127,01 $ mercredi, en jouant sur le développement de l'intelligence artificielle; le titre est en hausse de plus de 200 % depuis le début de l'année ** Les actions du secteur des logiciels ont chuté le 23 février après la publication par Cintrini d'un rapport spéculatif qui envisageait un scénario en 2028 où le chômage atteindrait 10,2 %, déclenché par des licenciements alors que l'IA élimine rapidement les logiciels et les applications de livraison ** Sur les 7 analystes qui couvrent AAOI, la répartition des recommandations est de 4 "achat fort" ou "achat" et 3 "maintien", selon les données de LSEG

** L'objectif de prix médian de 85 $ est en hausse par rapport à 42 $ il y a un mois

** AAOI a un intérêt à court terme de 14,04% de ses actions en circulation

** Le PE prévisionnel de 96,7 est bien supérieur à la moyenne de 23,8 sur 5 ans