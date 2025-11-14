 Aller au contenu principal
Applied Materials voit ses profits reculer au quatrième trimestre
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 07:25

Applied Materials publie un BPA non-GAAP en baisse de 6% à 2,17 dollars au titre de son 4e trimestre 2024-25, mais dépassant sa cible médiane (2,11 dollars), avec une marge d'exploitation non-GAAP en retrait de 0,7 point à 28,6%.

De même, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs a vu ses revenus se tasser de 3% à 6,8 MdsUSD, un niveau toutefois au-dessus de sa cible médiane annoncée il y a trois mois (6,7 MdsUSD).

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Applied Materials affiche néanmoins un BPA ajusté record, en progression de 9% à 9,42 USD, ainsi que des revenus à un plus haut historique, en croissance de 4% à près de 28,4 MdsUSD.

'Sur la base de nos conversations avec nos clients et partenaires, nous préparons les activités d'Applied à pouvoir répondre à une demande plus élevée à partir du second semestre de l'année civile 2026', indique son CFO Brice Hill.

Pour le trimestre en cours, le groupe californien anticipe un BPA non-GAAP de 2,18 USD, à plus ou moins 20 cents près, ainsi que des revenus de l'ordre de 6,85 MdsUSD, à plus ou moins 500 MUSD près.

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
223,2300 USD NASDAQ -3,25%
