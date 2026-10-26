Applied Materials va porter sa participation dans BESI à environ 20 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Applied Materials AMAT.O a annoncé lundi son intention d'augmenter sa participation dans la société néerlandaise BE Semiconductor Industries (BESI) BESI.AS , la faisant passer de 9 % à environ 20 %, afin de renforcer un partenariat axé sur les technologies avancées d'encapsulation de puces utilisées dans les applications d'intelligence artificielle.

Voici plus de détails:

* Applied Materials, principal actionnaire de BESI depuis l’acquisition d’une participation de 9 % en avril 2025 , a déclaré avoir conclu un accord d’achat accéléré d’actions supplémentaires du fabricant d’équipements pour semi-conducteurs, sous réserve d’un examen par les autorités américaines de la concurrence

* Ce partenariat élargi se concentrera sur de nouvelles technologies de connexion et d’encapsulation de puces destinées à soutenir les semi-conducteurs d’IA de nouvelle génération

* Applied Materials a précisé qu’elle ne prévoyait pas d’augmenter sa participation au-delà d’environ 20 % ni de demander à être représentée au conseil d’administration de BESI

* Les deux entreprises collaborent depuis 2020 sur la technologie de liaison hybride, une technique clé de conditionnement avancé utilisée dans les puces haute performance