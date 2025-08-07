 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Applied Materials s'associe à Apple et Texas Instruments
information fournie par AOF 07/08/2025 à 14:24

(AOF) - Applied Materials travaillera avec Apple et Texas Instruments (TI) pour renforcer la chaîne d’approvisionnement de la fabrication des semi-conducteurs aux États-Unis. L'équipementier dans l'industrie des semi-conducteurs soutient le partenariat d’Apple avec TI, en fournissant des équipements de fabrication de puces fabriqués aux États-Unis depuis Austin, au Texas, aux usines de TI aux États-Unis. Austin abrite la plus grande installation de fabrication et de logistique d’Applied.

En outre, Applied prévoit d'investir plus de 200 millions de dollars en Arizona pour établir une installation à la pointe de la technologie pour la fabrication de composants critiques pour les équipements à semi-conducteurs.

Cet investissement s'ajoute aux plus de 400 millions de dollars qu'Applied a investis dans son infrastructure de fabrication d'équipement aux États-Unis au cours des cinq dernières années.

Apple

Valeurs associées

APPLE
213,2500 USD NASDAQ 0,00%
APPLIED MATERIALS
178,1400 USD NASDAQ 0,00%
TEXAS INSTRUMENT
185,9100 USD NASDAQ 0,00%
