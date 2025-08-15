Applied Materials : revenus record au troisième trimestre mais prévisions décevantes

(AOF) - Applied Materials a généré un chiffre d’affaires record de 7,30 milliards de dollars, en hausse de 8% au troisième trimestre de son exercice 2024/2025. La marge opérationnelle est en hausse de 1,9 point à 30,6% et la marge brute gagne 1,5 point à 48,8%. Le bénéfice net a progressé de 4% à 1,77 milliard de dollars. Par action, le bénéfice ressort à 2,22 dollar, soit une augmentation sur un an de 8%.

" Applied Materials a enregistré une performance record au cours de notre troisième trimestre fiscal, et nous sommes en bonne voie d'atteindre notre sixième année consécutive de croissance des revenus pour l'exercice 2025 ", a déclaré Gary Dickerson, CEO de l'équipementier dans l'industrie des semi-conducteurs .

" Face à un environnement macroéconomique et politique dynamique qui crée une incertitude accrue et une moindre visibilité à court terme, y compris pour ses activités en Chine ", l'entreprise américaine a dévoilé des perspectives décevantes : " Nous prévoyons une baisse du chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison à la fois de la gestion des capacités en Chine et de la demande non linéaire de clients de pointe ", a déclaré Brice Hill, directeur financier.

Pour le dernier trimestre de son exercice en cours, le groupe californien cible un bénéfice par action non-GAAP de 2,11 dollars, à plus ou moins 20 cents près (contre 2,48 dollars au troisième trimestre) ainsi que des revenus à hauteur de 6,7 milliards de dollars, à plus ou moins 500 millions près.

Malgré cet environnement, Applied Materials est " confiant pour saisir des opportunités de croissance à long terme dans l'industrie des semi-conducteurs et les matériaux appliqués ", précise la société.

