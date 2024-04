Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Applied Materials : rechute au contact des 200$ information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 18:27









(CercleFinance.com) - Applied Material rechute au contact des 200$ et efface ainsi tous ses gains depuis le 18 mars (4 semaines).

Le titre pourrait menacer le support des 198,5$ du 15 mars au cours des prochaines heures, ce qui pourrait déboucher sur une vraie inversion de tendance et un scénario de consolidation en direction du 'gap' des 190,37$ du 21 février dernier puis d'un autre 'gap' situé à 182,18$ (datant du 16/02).



Il restera alors à combler le très important 'gap' des 175$ du 8 février (qui coïncide avec le 'pic' du 24 janvier).







