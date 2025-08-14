 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Applied Materials prévoit un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations, les actions chutent
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 22:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Applied Materials AMAT.O a prévu un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations jeudi, citant une demande inégale de la part des clients dans un contexte d'incertitude économique et de stocks élevés en Chine, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 11 % dans les échanges prolongés.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 6,70 milliards de dollars au quatrième trimestre, plus ou moins 500 millions de dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 7,33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
188,2400 USD NASDAQ -0,94%
