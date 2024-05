Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Applied Materials: hausse de 5% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Applied Materials a publié jeudi soir, au titre de son deuxième trimestre comptable, un BPA non-GAAP en hausse de 5% à 2,09 dollars, mais une marge d'exploitation non-GAAP en baisse de 0,1 point à 29%, pour des revenus stables à 6,65 milliards de dollars.



'Le groupe continue d'afficher de solides performances en 2024, avec un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels proches de la limite supérieure de nos fourchettes prévisionnelles', souligne son CEO Gary Dickerson.



'Applied Materials possède le portefeuille le plus favorable de technologies d'ingénierie des matériaux pour les puces qui sous-tendent les changements tectoniques dans la technologie, notamment l'IA, l'IoT, les véhicules électriques et l'énergie propre', poursuit-il.



Pour son troisième trimestre comptable, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs anticipe un BPA non-GAAP entre 1,83 et 2,19 dollars, ainsi qu'un chiffre d'affaires d'environ 6,65 milliards, à plus ou moins 400 millions près.





Valeurs associées APPLIED MATERIAL NASDAQ -1.59%