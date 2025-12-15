Applied Materials en hausse ; Wells Fargo relève son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 décembre - ** Les actions du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O augmentent de 2,2 % à 264,78 $ avant-Bourse
** Wells Fargo augmente le PT de 255 $ à 290 $, ce qui implique une hausse de 9,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage indique que si les passifs contractuels et les obligations de performance ont tendance à diminuer, 53% des 1,7 milliard de dollars d'obligations de performance non satisfaites devraient être comptabilisés dans les 12 mois
** La note moyenne de 34 analystes est "buy", leur PT médian est de 260 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 62,6 % cette année
