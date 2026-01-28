Applied Materials en hausse ; Mizuho passe à "surperformer" en raison d'une augmentation des dépenses d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
28 janvier - ** Les actions du fabricant de puces Applied Materials AMAT.O augmentent d'environ 1 % à 336 $
** Mizuho passe de "neutre" à "surperformer", la société est considérée comme un fournisseur d'équipement de fabrication de plaquettes, bénéficiant de "capex aux Etats-Unis/Taïwan/Japon"
** Augmentation du PT à 370 $ de 275 $, ce qui implique une hausse de 11,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** "Nous pensons que la Chine est moins un vent contraire car les revenus de la WFE hors Chine (70% des revenus) s'accélèrent plus rapidement" - Mizuho
** La note moyenne de 35 analystes est "buy"; leur PT médian est de $327.50 - données compilées par LSEG
** En 2025, l'action a augmenté de 58 %
