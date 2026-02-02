 Aller au contenu principal
Applied Materials en baisse ; Morgan Stanley s'attend à ce que l'entreprise connaisse une croissance conforme à celle des outils de fabrication de puces
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février - ** Les actions du fournisseur d'outils de fabrication de puces Applied Materials AMAT.O en baisse de 1,2 % à 318,35 $ en pré-commercialisation

** Morgan Stanley note que la perception actuelle du marché implique qu'AMAT continuera à croître moins vite que l'équipement de fabrication de plaquettes (WFE), mais dit qu'il s'attend à ce qu'AMAT croisse à peu près au même rythme que WFE

** Morgan Stanley relève son objectif de cours à 364 $ contre 273 $, soit un potentiel de hausse d'environ 13 % par rapport à la dernière clôture du titre

** Pour dépasser durablement WFE, la société aurait besoin soit d'un rebond dans son segment ICAPS, qui couvre une large gamme de puces, y compris des dispositifs matures et spécialisés, soit d'une surperformance matérielle dans les activités de logique de pointe et de DRAM - Brokerage ** La société devrait publier ses résultats du premier trimestre le 12 février après la clôture du marché

** AMAT a augmenté de ~58% en 2025

