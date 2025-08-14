 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Applied Materials en baisse ; les investisseurs se concentrent sur les tensions commerciales
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 17:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Les actions d'Applied Materials AMAT.O ont baissé de 0,4% jeudi avant la publication des résultats trimestriels, les investisseurs surveillant l'impact des restrictions à l'exportation et des tensions commerciales avec la Chine.

** Les analystes s'attendent à ce que le fabricant d'équipements de fabrication de puces fasse état d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 7%, à 7,22 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté devrait être de 2,36 $ contre 2,12 $ il y a un an, selon LSEG

** AMAT n'a pas atteint les prévisions contre au trimestre dernier, citant des ventes plus faibles dans son segment des systèmes de semi-conducteurs et des restrictions continues à l'exportation vers la Chine

** Les actions ont récemment atteint 19 fois les bénéfices attendus, légèrement au-dessus du ratio C/B prévisionnel moyen sur 5 ans de 18

** AMAT a augmenté d'environ 16% depuis le début de l'année, surpassant le Nasdaq .IXIC qui a augmenté de 12%

