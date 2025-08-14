Applied Materials chute après des prévisions de revenus trimestriels peu encourageantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Les actions d'Applied Materials AMAT.O chutent de 10,8 % à 167,94 $ après la fermeture des marchés

** AMAT prévoit un chiffre d'affaires de 6,70 milliards de dollars au quatrième trimestre, plus ou moins 500 millions de dollars, alors que les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 7,33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** "Nous opérons actuellement dans un environnement macroéconomique et politique dynamique, qui crée une incertitude accrue et une visibilité réduite à court terme, y compris pour nos activités en Chine", déclare la directrice générale Gary Dickerson

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 7,30 milliards de dollars, contre une estimation de 7,22 milliards de dollars

** AMAT a augmenté de près de 16 % depuis le début de l'année