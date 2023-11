Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Applied Materials: BPA record au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 08:58









(CercleFinance.com) - Applied Materials a publié jeudi soir un BPA non-GAAP record de 2,12 dollars au titre des trois derniers mois de son exercice 2022-23, en hausse de 4% en comparaison annuelle, malgré un tassement de 0,3 point de sa marge d'exploitation ajustée, à 29,5%.



Toujours en données non-GAAP, l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs a amélioré sa marge brute de 1,3 point à 47,3%, pour un chiffre d'affaires à peu près stable d'une année sur l'autre, à 6,72 milliards de dollars.



'Applied Materials a généré un chiffre d'affaires, un bénéfice et un flux de trésorerie records au cours de l'exercice et dépasse le marché des équipements de fabrication de plaquettes pour la cinquième année de suite', salue son CEO Gary Dickerson.



Pour son premier trimestre 2023-24, le groupe californien s'attend à ce que ses revenus s'établissent à environ 6,47 milliards de dollars, à plus ou moins 400 millions, et anticipe un BPA ajusté entre 1,72 et 2,08 dollars.





