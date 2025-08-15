Applied Materials: BofA dégrade son opinion à 'neutre'
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 17:03
Bank of America a annoncé vendredi avoir dégradé son conseil sur le titre Applied Materials de 'achat' à 'neutre' au lendemain de la publication des résultats trimestriels de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs.
La banque d'affaires, qui ramène son objectif de cours de 190 à 180 dollars, justifie sa décision par l'affaiblissement de l'activité du groupe sur le marché chinois et dans fabrication de puces logiques les plus avancées pour les grands fondeurs ('leading-edge F/L'), une tendance de nature à peser selon lui sur la croissance à moyen terme.
Ces difficultés pourraient témoigner, de son point de vue, de potentielles pertes de marché dans la fabrication de wafers (WFE) puises ses concurrents affichent au contraire des taux de croissance de plus de 10% dans le domaine.
'L'incertitude pourrait perdurer, compliquant la possibilité que le titre surperforme en dépit d'une valorisation tout à fait raisonnable', conclut la firme new-yorkaise.
Valeurs associées
|162,6100 USD
|NASDAQ
|-13,62%
Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 15/08/2025 à 17:03:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer ce vendredi en Alaska pour un sommet sur l'Ukraine aux retombées incertaines. Les deux hommes, qui ne se sont pas rencontrés depuis 2018, doivent se réunir à partir de 11h00 heure locale (19h00 GMT) sur une ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, tout comme Wall Street à mi-séance, dans un contexte de prudence après les dernières données sur l'inflation et avant le sommet réunissant le président américain Donald Trump et son ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a fini dans le vert vendredi, après la publication d'une série d'indicateurs économiques aux Etats-Unis, dans l'attente de la rencontre imminente en Alaska entre les présidents Trump et Poutine sur la guerre en Ukraine. Le CAC 40 a pris 0,67% ... Lire la suite
-
Dans un village de Haute-Saône, un couple de passionnés fait renaître l'engouement pour le flipper, dans le décor d'une cave d'un château de la Renaissance.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer