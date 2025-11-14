 Aller au contenu principal
Applied Materials affiche une croissance de 10% de son bénéfice net trimestriel
information fournie par AOF 14/11/2025 à 14:39

(AOF) - L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs Applied Materials a dévoilé des profits plus élevés qu'anticipé. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, le groupe a enregistré une progression de 10% de son bénéfice net, à 1,897 milliard de dollars, soit 2,38 dollars par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est, lui, ressorti à 2,17 dollars, soit 6 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a reculé de 3%, à 6,8 milliards de dollars, alors que le marché attendait 6,67 milliards de dollars.

Sur le trimestre en cours, le groupe cible un bénéfice par action ajusté situé entre 1,98 et 2,38 dollars pour des revenus de 6,85 milliards de dollars en moyenne. Wall Street visait respectivement 2,15 dollars et 6,71 milliards de dollars.

"Sur la base de nos conversations avec nos clients et partenaires, nous préparons les opérations et les services d'Applied afin qu'ils soient prêts à répondre à une demande accrue à partir du second semestre de l'année civile 2026", a déclaré Brice Hill, directeur financier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
223,2300 USD NASDAQ 0,00%
