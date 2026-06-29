Applied Materials : 11% à 697$, la 'capi' atteint 500Mds$

Applied Materials s'envole de 11% à 697$, la 'capi' atteint 500Mds$... mais surtout, le titre affiche 55% en 1 mois et 105% sur 3 mois et 168% depuis le 1er janvier.

Le P/E atteint les 50 et le titre se paye 15 fois son C.A, et cela n'impressionne plus personne : une VE/CA de 10 était considéré comme un extrême, c'est devenu une "norme" pour les entreprises impliquées dans l'I.A, et payer 20 fois le C.A ne provoque même plus de correction de 5%.

L'écart type par rapport à la MM200 (333$) dépasse les 100%, et plus aucune consolidation ne s'est matérialisée depuis l'ouverture du "gap" des 356$ le 7 avril... les 100% ne sont plus loin.

Pour mémoire, le support oblique moyen terme gravite vers 445$...