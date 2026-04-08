Applied Digital progresse après avoir dépassé les estimations de revenus trimestriels

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8 avril - ** Les actions de l'opérateur de centres de données Applied Digital APLD.O augmentent de 2,5 % à 28,47 $ dans les échanges prolongés

** APLD affiche un chiffre d'affaires de 126,6 millions de dollars au 3ème trimestre, en hausse de 139%, dépassant les estimations des analystes de 76,6 millions de dollars - données LSEG

** Le résultat net ajusté par action du 3ème trimestre est de 9 cents, contre une perte de 11 cents par action estimée par les analystes

** L'APLD a augmenté de plus de 13% depuis le début de l'année