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Applied Digital dépasse les estimations de revenus trimestriels
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 22:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Applied Digital APLD.O a battu mercredi les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel, grâce à une demande soutenue pour ses services de centre de données utilisés par les entreprises pour soutenir un boom des applications d'IA générative.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 126,6 millions de dollars pour le troisième trimestre fiscal, contre 76,6 millions de dollars estimés par les analystes , selon les données compilées par LSEG.

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