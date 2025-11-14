Applied Digital chute après l'annonce par la société de la fixation du prix de ses obligations garanties

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Les actions de l'opérateur de centres de données Applied Digital APLD.O chutent de 6,1 % à 21,66 $ en pré-marché après que la société ait annoncé le prix de ses obligations garanties

** APLD devrait ouvrir à son plus bas niveau depuis deux mois, si les pertes actuelles se maintiennent

** Co annonce le prix d'une offre de 2,35 milliards de dollars de billets garantis de premier rang à 9,250 % échéant en 2030 à un prix d'émission de 97 %

** APLD utilisera le produit net de l'offre pour financer le développement de centres de données de 100 MW et 150 MW dans le Dakota du Nord

** Les ventes de dette par les entreprises pour financer le développement rapide des centres de données ont suscité l'inquiétude des investisseurs quant à l'augmentation de l'effet de levier

** Les 10 sociétés de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée" ou supérieure; leur prévision médiane est de 40,50 dollars

** APLD a triplé depuis le début de l'année, contre un gain de près de 19 % pour l'indice Nasdaq Composite .IXIC .