Apple va résister à l'ordre de l'Inde de précharger l'application de l'État, alors que les protestations politiques se multiplient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La directive indienne sur les applications provoque une tempête politique

*

Le gouvernement veut que tous les smartphones vendus soient équipés d'une application de cybersécurité gérée par l'État

*

Apple résiste, d'autres examinent l'ordre, selon des sources

(Ajout d'un commentaire de ministre aux paragraphes 5 et 6) par Aditya Kalra et Munsif Vengattil

Apple AAPL.O n'a pas l'intention de se conformer à l'obligation de précharger ses smartphones avec une application de cybersécurité appartenant à l'État et fera part de ses préoccupations à New Delhi, ont déclaré trois sources, après que la décision du gouvernement a suscité des inquiétudes en matière de surveillance et un tollé politique.

Le gouvernement indien a confidentiellement ordonné à des entreprises telles qu'Apple, Samsung 005930.KS et Xiaomi

1810.HK de précharger leurs téléphones avec une application appelée Sanchar Saathi , ou Communication Partner, dans un délai de 90 jours. Cette application est destinée à repérer les téléphones volés, à les bloquer et à empêcher qu'ils soient utilisés à mauvais escient.

Le gouvernement souhaite également que les fabricants s'assurent que l'application n'est pas désactivée. Et pour les appareils déjà présents dans la chaîne d'approvisionnement, les fabricants doivent intégrer l'application dans les téléphones par le biais de mises à jour logicielles, a rapporté Reuters en premier sur lundi.

Le ministère indien des télécommunications a confirmé cette décision plus tard, la décrivant comme une mesure de sécurité visant à lutter contre une "grave mise en danger" de la cybersécurité. Mais les opposants politiques du Premier ministre Narendra Modi et les défenseurs de la vie privée ont critiqué cette mesure, estimant qu'il s'agit d'un moyen pour le gouvernement d'accéder aux 730 millions de smartphones indiens.

Face à ces critiques, le ministre indien des télécommunications, Jyotiraditya M. Scindia, a déclaré mardi que l'application était un "système volontaire et démocratique", ajoutant que les utilisateurs peuvent choisir de l'activer et qu'ils peuvent "la supprimer facilement de leur téléphone à tout moment"

Actuellement, l'application peut être supprimée par les utilisateurs. M. Scindia n'a pas commenté ou clarifié la directive confidentielle du 28 novembre qui ordonnait aux fabricants de smartphones de commencer à précharger l'application et de veiller à ce que "ses fonctionnalités ne soient pas désactivées ou restreintes"

Apple n'a toutefois pas l'intention de se conformer à la directive et dira au gouvernement qu'il ne suit pas de tels mandats où que ce soit dans le monde, car ils soulèvent une foule de problèmes de confidentialité et de sécurité pour l'écosystème iOS de l'entreprise, ont déclaré deux des sources de l'industrie qui sont au courant des préoccupations d'Apple. Elles ont refusé d'être nommées publiquement car la stratégie de l'entreprise est privée.

"Il ne s'agit pas seulement d'un coup de massue, mais d'un coup de fusil à double canon", a déclaré la première source.

Apple et le ministère des télécommunications n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Pour faire face à la récente recrudescence de la cybercriminalité et du piratage informatique, l'Inde se joint aux autorités du monde entier, et plus récemment à la Russie, pour élaborer des règles interdisant l'utilisation de téléphones volés à des fins frauduleuses ou pour promouvoir des applications de services gouvernementaux soutenus par l'État.

"BIG BROTHER NE PEUT PAS NOUS SURVEILLER"

L'ordonnance a suscité un tollé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement mardi, un certain nombre de législateurs accusant le gouvernement d'introduire une application qui servirait d'outil d'espionnage. Rahul Gandhi, du Parti du Congrès, principal parti d'opposition en Inde, a déclaré qu'il avait l'intention de parler de l'application au Parlement.

Le Parti du Congrès a demandé l'annulation du mandat. Sur X, KC Venugopal, un haut dirigeant du Congrès, a déclaré que "Big Brother ne peut pas nous surveiller".

Le communiqué de presse du gouvernement Modi indique que l'application peut aider à lutter contre les incidents liés à la duplication ou à l'usurpation de numéros IMEI, qui permettent les escroqueries et l'utilisation abusive du réseau.

"L'Inde dispose d'un important marché d'appareils mobiles d'occasion", a déclaré le ministère des télécommunications dans un communiqué publié lundi en fin de journée. "Des cas de revente d'appareils volés ou figurant sur la liste noire ont également été observés."

D'AUTRES ENTREPRISES EXAMINENT L'ORDRE DU GOUVERNEMENT INDIEN

Alors qu'Apple contrôle étroitement son App Store et son logiciel propriétaire iOS - qui sont cruciaux pour son activité de services de 100 milliards de dollars par an - Android de Google est open source, ce qui permet à des fabricants comme Samsung et Xiaomi de disposer d'une plus grande marge de manœuvre pour modifier leur logiciel.

La seconde source a déclaré qu'Apple n'avait pas l'intention d'aller au tribunal ou de prendre position publiquement, mais qu'elle dirait au gouvernement qu'elle ne peut pas suivre l'ordre en raison des vulnérabilités de sécurité.

Apple "ne peut pas faire cela. Un point c'est tout", a déclaré cette personne.

L'ordonnance sur les applications intervient alors qu'Apple est engagé dans une bataille judiciaire avec un organisme de surveillance indien au sujet de la loi sur les sanctions antitrust du pays. Apple a déclaré qu'elle risquait de se voir infliger une amende pouvant atteindre 38 milliards de dollars dans une affaire .

D'autres marques, dont Samsung, sont en train d'examiner l'ordonnance, a déclaré une quatrième source industrielle au fait du dossier. Samsung n'a pas répondu aux questions de Reuters.

Des sources ont déclaré que le gouvernement avait pris cette décision sans consulter l'industrie.