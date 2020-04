Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple va repousser d'un mois la production des nouveaux iPhone-presse Reuters • 27/04/2020 à 14:25









BANGALORE, 27 avril (Reuters) - Apple AAPL.O va repousser d'environ un mois la production de masse de ses nouveaux iPhone, dont le lancement est généralement prévu à la rentrée, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus qui affecte la demande mondiale et perturbe le fonctionnement des usines en Asie, rapporte lundi le Wall Street Journal https://www.wsj.com/articles/apple-delays-mass-production-of-2020-flagship-iphones-11587984138 citant des sources proches du dossier. Le groupe californien prévoit cependant de toujours de lancer quatre modèles d'iPhone d'ici la fin de l'année, ajoute le quotidien économique et financier américain. Ces modèles seront compatibles avec la nouvelle norme de téléphonie mobile de cinquième génération (5G), dont les débits théoriques sont dix fois supérieurs à la 4G et les temps de latence nettement réduits. Le quotidien japonais Nikkei avait rapporté le mois dernier qu'Apple pourrait reporter le lancement de ses premiers téléphones à la norme 5G. Selon le WSJ, le groupe à la pomme va par ailleurs réduire la production de ses combinés dans un volume pouvant atteindre 20% au second semestre. Apple lance généralement les versions haut de gamme de l'iPhone en septembre. Le groupe a présenté ce mois-ci un nouveau téléphone, vendu moins cher qu'à l'accoutumée, à 399 dollars. Sollicité, il n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires. (version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

