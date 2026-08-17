Apple va modifier ses règles relatives au consentement concernant les données des applications, selon l'autorité de régulation allemande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple va modifier les règles régissant l'utilisation des données personnelles par les développeurs d'applications à des fins de publicité ciblée sur les iPhone et les iPad, a déclaré lundi l'autorité allemande de la concurrence , mettant ainsi fin à une enquête qui durait depuis plusieurs années.

L’Office fédéral des cartels a constaté que le cadre « App Tracking Transparency » d’Apple accordait à ses propres applications des conditions de consentement plus favorables que celles des développeurs tiers, ce qui pourrait constituer une violation des règles de concurrence.

* Apple dispose de quatre mois pour mettre en œuvre ces modifications après notification de la décision. Les engagements s’étendent sur sept ans et feront l’objet d’un suivi par un mandataire.

* En vertu de ces engagements, les fenêtres contextuelles de consentement des applications tierces devront être repensées afin de supprimer tout langage et symbole dissuasif, et rendues neutres tant sur le plan visuel que linguistique.

* Les éditeurs d’applications tierces bénéficieront également d’une plus grande flexibilité pour associer la demande de consentement requise par Apple à des fenêtres de consentement distinctes relatives à la protection des données.

* Apple a indiqué que ces modifications s’appliqueraient dans la quasi-totalité des pays de l’Union européenne et qu’elle avait adapté le texte et la conception de la fenêtre de consentement à la demande de l’autorité.

* Les développeurs d’applications tierces, notamment Meta Platforms (la société mère de Facebook) META.O , cherchent à obtenir des données précises sur les utilisateurs afin de pouvoir afficher des publicités ciblées sur les appareils. Celles-ci génèrent davantage de revenus que les campagnes plus générales.

* La France et l’Italie ont déjà infligé à Apple des amendes de 150 millions d’euros et 98,6 millions d’euros, respectivement, au sujet du cadre ATT.