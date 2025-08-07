Apple va investir 100 milliards de dollars en plus aux États-Unis

(AOF) - Tim Cook, patron d' Apple , a annoncé hier à la Maison Blanche, en présence de Donald Trump, qu'il investira encore davantage aux États-Unis. " Nous nous engageons à 100 milliards d'investissements supplémentaires aux États-Unis, portant le total de nos investissements dans le pays à 600 milliards sur quatre ans", a déclaré Tim Cook, depuis le Bureau ovale du président américain. La marque à la pomme envisage aussi de fabriquer aux États-Unis des "composants stratégiques présents dans ses produits.

" Déjà cette année, les industriels américains sont en passe de fabriquer 19 milliards de puces pour Apple dans 24 usines réparties dans douze États", a précisé Tim Cook, ajoutant que les investissements dans l'intelligence artificielle (IA) seraient aussi accrus.

Le directeur général d'Apple promet que son groupe continuera à investir ici et à embaucher en Amérique.

