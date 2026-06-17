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Apple va augmenter ses prix en raison de la pénurie de puces mémoire, a déclaré son directeur général au WSJ
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 23:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O prévoit d'augmenter les prix de ses produits afin de compenser la hausse des coûts des puces de mémoire et de stockage, a déclaré son directeur général, Tim Cook, lors d'un entretien accordé au Wall Street Journal.

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