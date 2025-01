Apple: un rebond s'opère, Wedbush relativise les craintes information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 16:48









(CercleFinance.com) - L'action Apple figure jeudi matin parmi les plus fortes hausses de l'indice Dow Jones à Wall Street, Wedbush jugeant exagérées les craintes ayant récemment pesé sur la valeur.



A 10h25 (heure de New York), le titre de la firme à la pomme s'octroie 1,3% contre une progression de 0,2% pour le Dow.



'Nous pensons que la panique et l'agitation entourant Apple avant la parution de ses résultats au titre du trimestre clos fin décembre, prévus après la clôture jeudi prochain, sont très excessives', indique Wedbush Securities dans une note.



'Nos récentes vérifications concernant les ventes de l'iPhone en Chine sont mitigées, voire décevantes, mais le repli de l'activité dans la région nous semble 'gérable' et la croissance enregistrée aux Etats-Unis et dans le reste du monde devrait permettre à Apple d'atteindre les prévisions du marché sur le trimestre clos fin décembre', ajoute le broker.



Wedbush pense aussi qu'Apple devrait signer un trimestre 'solide' dans les services, une activité qu'il juge cruciale dans l'évolution du cours de Bourse du groupe technologique.



Le courtier maintient ainsi son opinion 'surperformance' sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 325 dollars.



Avant le rebond amorcé hier, Apple avait perdu 16% de sa valeur en un mois, dans un contexte d'inquiétudes autour des ventes de l'iPhone au cours du 4ème trimestre, notamment en Chine.



Avec sa hausse du jour, l'entreprise de Cupertino (Californie) retrouve sa place de deuxième capitalisation boursière avec une valorisation de 3.396 milliards de dollars, devant Microsoft (3.295 milliards) mais derrière Nvidia (3.565 milliards).





