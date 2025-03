Apple: un nouvel iPad Air, plus rapide et performant information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 16:05









(CercleFinance.com) - Apple a dévoilé mardi une nouvelle tablette iPad Air dotée de sa puissante puce graphique maison M3, qui va permettre d'améliorer l'efficacité de l'appareil.



Le nouvel iPad Air avec puce M3 est près de deux fois plus rapide que l'iPad Air avec puce M11 et jusqu'à 3,5 fois plus performant que l'iPad Air avec puce A14 Bionic, indique la marque à la pomme.



Il a été conçu pour répondre aux fonctionnalités d'Apple Intelligence, le système d'IA personnelle mise au point par la firme.



Avec un prix de départ inchangé de 719 euros pour le modèle 11 pouces et de 969 euros pour le modèle 13 pouces, le groupe californien met en évidence le rapport qualité-prix de sa nouvelle tablette.



Celle-ci, qui peut être précommandée dès aujourd'hui, sera disponible à partir du mercredi 12 mars, est-il précisé dans son communiqué.



Cette nouvelle offensive sur le front des tablettes s'accompagne également du lancement d'une version actualisée de l'iPad, qui intègre désormais un stockage de base doublé et la puce A16.



Apple a par ailleurs présenté un tout nouveau clavier destiné à l'iPad Air, baptisé 'Magic Keyboard' équipé d'une nouvelle rangée de 14 touches de fonction offrant un accès rapide aux commandes telles que la luminosité de l'écran et le volume.



Le nouveau Magic Keyboard, qui se fixe par connexion magnétique, sera proposé à un prix de 329 euros pour le modèle 11 pouces et de 349 euros pour le modèle 13 pouces.



Les annonces faites mardi par Apple n'avaient pas d'incidence sur le titre, qui reculait de 0,2% à Wall Street dans un contexte de tensions commerciales défavorable au groupe, très tourné vers l'international.





