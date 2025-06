Apple: un nouveau studio inauguré à Los Angeles information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 16:34









(CercleFinance.com) - Apple a annoncé lundi l'inauguration cet été d'un nouveau studio ultra-moderne à Los Angeles, dédié à la création artistique et à l'innovation audio à l'occasion du dixième anniversaire de son service Apple Music.



Le complexe, réparti sur trois étages et plus de 1.400 m2, comprend deux studios radio de dernière génération, équipés pour des technologies de son spatial, ainsi qu'un plateau de 370 m2 destiné aux concerts, aux captations 'livre', aux événements proposés aux fans et aux projections privées.



Un espace de mixage là encore doté d'enceintes bénéficiant du son spatial, doit par ailleurs permettre une production sonore de haut niveau.



Le site accueillera également un studio photo et social media, une salle de montage, une loge, ainsi que des cabines isolées pour l'écriture, les podcasts et les entretiens en tête-à-tête.



Ce nouveau studio vient s'ajouter au réseau mondial de pôles créatifs d'Apple Music, déjà implanté à New York, Tokyo, Berlin, Paris et Nashville, avec d'autres ouvertures prévues prochainement.





