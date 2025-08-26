 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 730,50
-1,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Apple tiendra son événement d'automne le 9 septembre, de nouveaux iPhones attendus
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 18:43

Apple AAPL.O a annoncé mardi la tenue de son événement annuel d'automne le 9 septembre, date à laquelle de nouveaux iPhones, montres et autres appareils devraient être dévoilés.

L'événement se tiendra au Steve Jobs Theater dans l'Apple Park et servira de vitrine aux efforts du groupe américain pour intégrer l'intelligence artificielle (IA) dans ses appareils.

Il sera suivi de près par les investisseurs qui craignent qu'Apple ne cède du terrain à des rivaux plus rapides dans la course au déploiement de l'IA.

L'annonce de la tenue de l'événement intervient alors qu'Apple est confrontée à la pression des droits de douane américains imposés sur les importations en provenance de pays tels que la Chine et l'Inde, où se trouvent ses centres de production.

Selon les médias, Apple dévoilera une version plus fine de son dernier iPhone, qui pourrait être baptisée iPhone Air, en écho à ses gammes iPad Air et MacBook Air.

Le groupe devrait également présenter de nouvelles montres Apple d'entrée de gamme et haut de gamme, des iPad Pros améliorés et une version plus rapide du casque Vision Pro, selon Bloomberg News.

(Rédigé par Zaheer Kachwala, version française Etienne Breban, édité par Camille Raynaud)

Apple

Valeurs associées

APPLE
227,9250 USD NASDAQ +0,34%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank