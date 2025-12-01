Apple tente de faire traîner l'affaire de concurrence indienne en contestant la loi sur les pénalités, selon l'autorité de régulation

Un tribunal indien demande à l'autorité de régulation de répondre à la contestation d'Apple

Le régulateur estime qu'Apple tente de gagner du temps en contestant la loi sur les pénalités

La modification de la loi a permis d'appliquer des sanctions en matière de concurrence sur la base du chiffre d'affaires global

Apple cherche à bloquer les procédures en matière de concurrence en Inde en contestant une loi qui permet de calculer les pénalités sur la base du chiffre d'affaires global, a déclaré l'autorité de régulation de la concurrence du pays, aggravant ainsi les tensions entre New Delhi et le géant américain de la technologie.

Le mois dernier, le fabricant de l'iPhone a contesté la loi indienne sur les sanctions en matière de concurrence qui permet à l'autorité de régulation d'utiliser le chiffre d'affaires mondial pour calculer les sanctions, estimant que cette législation pourrait conduire à des amendes disproportionnées dans les cas où la violation n'a eu lieu qu'en Inde.

Apple AAPL.O a fait valoir qu'elle risquait de se voir infliger une amende pouvant atteindre 38 milliards de dollars après avoir été reconnue coupable d'avoir enfreint la législation dans une affaire où Match, propriétaire de Tinder, et des startups indiennes ont réussi à convaincre l'autorité de surveillance que les frais d'utilisation de l'application de l'entreprise technologique nuisaient aux petits acteurs et qu'ils étaient anticoncurrentiels.

La décision finale sur l'affaire, y compris l'amende, n'a pas encore été rendue.

Lundi, un avocat de la Commission indienne de la concurrence (CCI) a accusé Apple d'essayer de "retarder la procédure" qui remonte à 2021. L'avocat d'Apple a demandé au tribunal d'empêcher l'autorité de régulation de prendre des mesures coercitives.

Les juges de la Haute Cour de Delhi ont demandé à la CCI de déposer une réponse détaillée aux arguments d'Apple.

Apple nie avoir commis des actes répréhensibles, affirmant qu'il s'agit d'un acteur plus petit que la plateforme Android de Google, qui domine le marché.

Le litige porte sur un amendement de 2024 qui permet à la CCI d'utiliser le chiffre d'affaires global, et pas seulement les recettes de l'Inde, pour calculer les pénalités.

Dans une soumission privée à la CCI, rapportée par Reuters en octobre, Match a fait valoir qu'une amende basée sur le chiffre d'affaires global pourrait "agir comme un moyen de dissuasion significatif contre la récidive".