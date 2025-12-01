 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 080,81
-0,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Apple tente de faire traîner l'affaire de concurrence indienne en contestant la loi sur les pénalités, selon l'autorité de régulation
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 10:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Un tribunal indien demande à l'autorité de régulation de répondre à la contestation d'Apple

*

Le régulateur estime qu'Apple tente de gagner du temps en contestant la loi sur les pénalités

*

La modification de la loi a permis d'appliquer des sanctions en matière de concurrence sur la base du chiffre d'affaires global

(Mise à jour des détails de l'audience et du contexte à partir du paragraphe 3) par Arpan Chaturvedi

Apple cherche à bloquer les procédures en matière de concurrence en Inde en contestant une loi qui permet de calculer les pénalités sur la base du chiffre d'affaires global, a déclaré l'autorité de régulation de la concurrence du pays, aggravant ainsi les tensions entre New Delhi et le géant américain de la technologie.

Le mois dernier, le fabricant de l'iPhone a contesté la loi indienne sur les sanctions en matière de concurrence qui permet à l'autorité de régulation d'utiliser le chiffre d'affaires mondial pour calculer les sanctions, estimant que cette législation pourrait conduire à des amendes disproportionnées dans les cas où la violation n'a eu lieu qu'en Inde.

Apple AAPL.O a fait valoir qu'elle risquait de se voir infliger une amende pouvant atteindre 38 milliards de dollars après avoir été reconnue coupable d'avoir enfreint la législation dans une affaire où Match, propriétaire de Tinder, et des startups indiennes ont réussi à convaincre l'autorité de surveillance que les frais d'utilisation de l'application de l'entreprise technologique nuisaient aux petits acteurs et qu'ils étaient anticoncurrentiels.

La décision finale sur l'affaire, y compris l'amende, n'a pas encore été rendue.

Lundi, un avocat de la Commission indienne de la concurrence (CCI) a accusé Apple d'essayer de "retarder la procédure" qui remonte à 2021. L'avocat d'Apple a demandé au tribunal d'empêcher l'autorité de régulation de prendre des mesures coercitives.

Les juges de la Haute Cour de Delhi ont demandé à la CCI de déposer une réponse détaillée aux arguments d'Apple.

Apple nie avoir commis des actes répréhensibles, affirmant qu'il s'agit d'un acteur plus petit que la plateforme Android de Google, qui domine le marché.

Le litige porte sur un amendement de 2024 qui permet à la CCI d'utiliser le chiffre d'affaires global, et pas seulement les recettes de l'Inde, pour calculer les pénalités.

Dans une soumission privée à la CCI, rapportée par Reuters en octobre, Match a fait valoir qu'une amende basée sur le chiffre d'affaires global pourrait "agir comme un moyen de dissuasion significatif contre la récidive".

Apple

Valeurs associées

APPLE
278,8500 USD NASDAQ +0,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky écoute son homologue français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse, le 17 novembre 2025 à Paris ( POOL / Sarah Meyssonnier )
    Guerre en Ukraine: Zelensky à Paris en plein va-et-vient diplomatique orchestré par Trump
    information fournie par AFP 01.12.2025 11:19 

    Volodymyr Zelensky est arrivé lundi à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron et consolider ses soutiens européens au moment où il est fragilisé politiquement et où les Etats-Unis pilotent d'intenses tractations diplomatiques pour arrêter la guerre lancée par la ... Lire la suite

  • Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, le 29 janvier 2024 à Saint-Etienne, dans la Loire ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Chantage à la sextape: prison ferme et inéligibilité immédiate pour le maire de Saint-Etienne
    information fournie par AFP 01.12.2025 11:18 

    Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, a été reconnu coupable lundi de chantage à la sextape et condamné à quatre ans de prison ferme et une inéligibilité immédiate, une peine plus sévère que celle requise lors de son procès. "Je suis innocent, cette décision ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 01.12.2025 11:17 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,45% pour le Dow Jones .DJI , de 0,63% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,78% pour le Nasdaq .IXIC : * AMERICAN

  • VICAT : Le mouvement reste haussier
    VICAT : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 01.12.2025 11:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank